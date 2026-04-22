Image: 株式会社 RINOCOCO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。防災用品を自宅に備えていても、外出先での災害にはほぼ丸腰という人も多いはず。瓦礫に埋もれるなんて想像したくもありませんが……。そんな“日中の防災空白”を埋めてくれるのが、今回紹介する「TinyBlast」。指先サイズ、たった2.2gのチタンボディに救急車のサイレンに匹敵する120