ソウル市鐘路区（チョンノグ）の広蔵（クァンジャン）市場で、外国人ユーチューバーに対して500ミリリットルのミネラルウォーターを2000ウォン（約216円）で販売して物議を呼んでいる中、同じ価格でミネラルウォーターを販売してきた店が他にもあったことが確認された。ソウル市や鐘路区などは21日、広蔵市場で現場点検を行い、屋台の価格実態や販売方式、衛生状態などを確認した。この過程で、最近「ぼったくりミネラルウォーター