ピアノが並ぶ家で育ち、音楽大学へ進学したお嬢様。そこからセクシー女優としてデビューし、引退後はライブ活動を続けながら、いまは二児の母でもあるこあらちゃん。人生の転機となったのは、プロレスラー・岩崎孝樹選手との出会いだった。「怖いもの」だと思っていた格闘技の世界と交差し、やがて結婚へ。セクシー女優という肩書きがもたらした光と影、差別や葛藤、そしてそれでも「否定も後悔もしていない」と語る現在地などを語