27日に生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜後8：55）の出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】バラエティーでめちゃくちゃ楽しそうなHANAメンバーアーティストが1ヶ月間、毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」。昨年、Vaundyが出演して話題になった本企画に、今回はSEKAI NO OWARIが出演決定。注目の1週目には「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」の大ヒット