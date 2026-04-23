清水エスパルスは23日、無料招待企画のチケットが不正に取得されたとみられる事象を検知したと発表した。クラブは29日にホームで開催されるJ1百年構想リーグWEST第13節V・ファーレン長崎戦で、50組100名無料の招待企画を実施。ところが、同企画の当選発表後、3アカウントから計58枚分のチケット取得が確認されたという。内訳はアカウントAが26枚、アカウントBが18枚、アカウントCが14枚としている。この取得状況を踏まえ、ク