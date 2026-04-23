おしゃれでかわいい雑貨もプチプラでゲットできる【Can★Do（キャンドゥ）】から、平成女児に刺さる「SWIMMER（スイマー）」の「ファンシー雑貨」が登場。どこかなつかしさのある絵柄とポップな色づかいで、持っているだけで気分が上がりそうなグッズがそろっています。注目商品を紹介するので、お買い物の参考にしてみて。 色も柄も形もかわいいシール @ftn_picsレポーターHaruさんが「