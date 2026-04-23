元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。芸能人の楽屋事情を語った。この日はさまぁ〜ずがゲスト出演。コンビ仲の良さが話題になると、大竹一樹が「楽屋が一緒だからね、今も」と報告。佐久間氏が「さまぁ〜ずさんぐらいのキャリアだと、仲悪くなくても別にするじゃないですか。打ち合わせとか別にしたいか