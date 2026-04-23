ドイツ１部Ｅフランクフルトの日本代表ＭＦ堂安律（２７）が退団する可能性が出てきた。今年２月にアルベルト・リエラ監督（４４）が就任すると、出場機会が激減。地元メディアによると、今夏の退団に向けて新チーム探しをスタートさせているという。堂安は今季リーグ序盤５試合で２得点４アシストと好パフォーマンスを発揮し、不動のレギュラーの座をつかんだ。しかし２月にリエラ監督が就任すると状況は一変。フル出場は１度