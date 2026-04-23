「防御率0・38」が23日、X（旧ツイッター）で急上昇ワードとなり、トレンド入りした。この日、ドジャースの大谷翔平投手（31）が、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露。打線の援護に恵まれず、今季3勝目はならなかったが、これで開幕から24イニングを投げ、防御率は0.38となった。この驚異的な「0.38」にインターネット上では「防御率0.38って、もはやゲームの