BTSやLE SSERAFIMなどの人気K-POPアイドルを擁する韓国大手芸能事務所HYBE（ハイブ）が、上場以降最大の危機に直面している。【関連】国益より“自分の不利益”で猛批判世界が羨むBTS公演をなぜ韓国人は叩いたのか“BTSの生みの親”とも呼ばれるパン・シヒョク議長に対する捜査機関の逮捕状請求という「オーナーリスク」が浮き彫りになるなか、大きな期待を背負っていたBTSの除隊後の完全体カムバックまでもが予想を下回る成績に