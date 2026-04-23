兵庫県の内部告発問題を調査した丸尾牧県議が、動画サイトに投稿された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志被告（名誉毀損（きそん）罪で起訴）の演説動画で名誉を傷つけられたとして、サイトを運営する米グーグルに動画の削除を求めた訴訟の判決で、東京地裁（足立堅太裁判官）は２３日、動画の削除を命じた。判決によると、２０２４年の兵庫県知事選に出馬した立花被告は演説で、斎藤元彦知事に対する告発文書につ