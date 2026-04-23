メキシコの動物園で生まれた子ザルの「ユウジ」。生まれて間もないユウジは、サルのぬいぐるみにしがみついていたと思ったら次は犬のぬいぐるみにチェンジ。スタッフの手から哺乳瓶のミルクを与えられたり餌をもらっていました。母ザルが育児を放棄してしまい、園のスタッフが母親代わりにと、ぬいぐるみを用意しました。ユウジは犬のぬいぐるみがお気に入りのようです。動物園の獣医師：ぬいぐるみがユウジに安心感を与え、環境に