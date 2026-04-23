住職の55歳の男が、拾った他人の健康保険証を使い、病院を不正に受診した疑いで逮捕されました。住職の廣利輝和（ひろかが・てるかず）容疑者（55）は2026年2月、大阪市内の病院で、都内の路上で拾った健康保険証を使って60代の男性になりすまし、診療と薬の処方を受けた疑いが持たれています。廣利容疑者は、2024年3月ごろから岡山や京都など複数の地域で、約115回に渡ってなりすまし診療を受けていたとみられています。廣利容疑