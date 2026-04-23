Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンと超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンが、今度はペア水着で?ビーチデート?を楽しんで脚光を浴びている。２人は３月末のＦ１日本グランプリ（ＧＰ）前に堂々と?原宿デート?する様子の画像が数多く拡散されて熱愛説が高まり、７日にはハミルトンがカーダシアンを愛車の助手席に乗せた動画を自身のインスタグラムで公開し、事実上の交際発表。超ビッグカップルが誕生した。２人はそ