花びらを使って描かれる「ペタルアート」の作品展が、鹿児島市で始まりました。かつてはここ、エブリーのスタジオにも作品が飾られていました。30年続いた作品展は今年で最後。花びらが織りなす鮮やかな作品が会場を彩っています。23日から鹿児島市のマルヤガーデンズで始まった「ペタルアート展」。「ペタル」とは、英語で「花びら」のこと。「ペタルアート」は、垂水市に住むミヤギタケオさん