アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦延長について「時間的なプレッシャーはない」と述べ、明確な期限を設けない考えを示しました。トランプ大統領は22日、FOXニュースの取材に対し、延長したイランとの停戦について「時間的なプレッシャーはない」と述べました。明確な延長の期限は設けない考えを示し、期限は「3日〜5日」が想定されているとする一部報道は、「誤りだ」としています。その上で、戦闘の終結についても「急ぐ