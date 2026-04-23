人口3万人、うち半数が65歳以上の高齢者という大分県豊後大野市。のどかな山あいの町で去年、高齢男性を狙った連続不同意性交事件が発生しました。この事件で起訴された42歳の中国籍の男が、21日の初公判で起訴内容を認め、動機や手口について語りました。 【写真を見る】「日本の人は笑顔だったから」中国籍の男が高齢男性狙い不同意性交「14人に試みた」被告が語った手口と動機 短髪にジャージ姿で出廷 不同意わいせ