7回無死一塁で中堅方向へ豪快な10号2ランを放つ【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連続となる豪快な10号2ランを放った。ア・リーグ単独2位に浮上し、ルーキーのメジャータイ記録に並ぶんだ。米ファンからは「最高の掘り出し物だ！」などと大興奮の声が上がっている。頼れる