春になると、白シャツを手に取る機会が増える人も多いはず。清潔感があり、どんなボトムとも合わせやすい万能アイテムですが、トップスとしての面積が大きい分、シルエットや着方のわずかな差がそのまま全身の印象に表れやすいアイテムです。そこで今回は、白シャツで“止まりやすい着こなし”と今シーズンの正解コーデを解説します。▲サイズ感や着方が少し止まっているだけで、白シャツコーデはどこか昔の印象に見えやすい体にぴ