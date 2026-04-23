しっぽから読み取れる犬の基本的な心理4つ しっぽの位置や動かし方などで読み取れる、犬の基本的な心理を4つご紹介します。 1.リラックス、安心 愛犬が、安心してリラックスしている状態を把握しておくのは、とても大切なことです。この状態がわからなければ、ストレスを感じたり具合が悪かったりしても、気づけません。まずは基本となる愛犬の普段のしっぽの様子を把握しておきましょう。 ポイントは、「しっぽの