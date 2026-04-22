略奪婚をした友人を結婚式に招待した結果、台無しにされたという人も。今回は、結婚式をきっかけに、親友と縁を切った人のエピソードをご紹介します。お前が主役じゃないから「親友が既婚者の男性と付き合い、略奪婚していました。不倫はいけないことだけど、『どうしても彼のことが好きで……』と泣きながら語っていた親友に少し同情してしまいました。しばらくして私の結婚式の日程が決まり、その親友も招待することに。学生時代