ＲＩＺＩＮは２３日、「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、トヨタアリーナ東京）で「ＲＩＺＩＮＪＡＰＡＮグランプリヘビー級トーナメント」を開催すると発表した。日本人４選手によるトーナメントで、「ＲＩＺＩＮ．５４」で１回戦２試合を行う。決勝は１１月の大会内で行われる予定。優勝賞金は５００万円（予定）となる。この日、都内で開かれた会見に、上田幹雄、エドポロキング、スダリオ剛が登場。残る１選手は、６月