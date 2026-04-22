Image: ARC’TERYX アークテリクスのトレランシューズで双璧をなす「SYLAN（シラン）」と「NORVAN（ノーバン）」。そのうち、2024年にデビューした「SYLAN」がアップデートし、「SYLAN 2」（税込37,400円）として発表された。トレイルランナーやハイカーの拠点にもなっているMt.TAKAO BASE CAMPでは、このタイミングに合わせて期間限定のポップアップ「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」としてア