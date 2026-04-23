脳の神経伝達物質「ドーパミン」の不足が、アルツハイマー病の記憶障害を引き起こすことをマウスの実験で解明したと、東北大などの研究チームが発表した。ドーパミンの量を人為的に増やすと、記憶障害は改善した。将来的に新しい治療法の開発につながることが期待される。論文が２３日、国際科学誌に掲載された。ドーパミンは、脳の神経細胞同士の情報のやりとりを助ける伝達物質の一つ。チームは、「嗅内皮質（きゅうないひ