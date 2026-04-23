ボーイズグループBTSのリーダー、RMが、日本滞在中に禁煙区域での喫煙および吸殻の違法投棄の疑惑に包まれた。4月22日、日本の週刊誌『週刊文春』は、RMが最近、東京・渋谷一帯で知人らと飲んでいた際、禁煙区域で数回にわたり喫煙し、吸殻を路上に捨てたと報じた。【写真】RM「グループの解散を何万回も考えた」同誌は、RMが渋谷近隣のバーや居酒屋へと移動する途中、禁煙表示が明確にされている建物の通路などで喫煙を強行したと