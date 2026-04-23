4月30日に発売される「モーニング」（講談社）の22・23合併号の表紙にて、「福本伸行×ちいかわ」のコラボが実現。23日発売の「モーニング」21号などで予告が出ました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】福本伸行氏は同誌にて「二階堂地獄ゴルフ」を連載中で、ナガノ氏が手がける「ちいかわ」の単行本も同誌編集部から発売されているという繋がりから実現した今回のコラボ。「ちいかわ」コミック公式Xが投稿し