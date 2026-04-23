日本バレーボール協会（JVA）は23日、公式サイトを更新。一部報道を否定する声明を発表した。同サイトで「本日4月23日（木）、小学館「女性セブン」より公益財団法人日本バレーボール協会（以下、JVA）のパートナー様に関する報道がありました」とし、「記事では、JVAを支援していただいていたパートナー様が、過去の報道により撤退したかのように記載されていますが、そのような事実はございません」と、内容を否定した。続