法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして起訴されたインフルエンサーの宮崎麗果被告の元夫で起業家の田中雄士氏が21日にX（旧Twitter）を更新。宮崎被告と現在の夫でEXILEの元メンバーの黒木啓司氏に離婚報道が出たことにコメントし、ネット上からさまざまな声を集めている。 宮崎被告は2025年12月25日に在宅起訴され、2026年3月18日に東京地裁で開かれた初公判で起訴内容を認めた。一方、2021年12月に再婚