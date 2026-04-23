「3番・一塁」で先発出場【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5試合連続となる10号を放った。この時点で本塁打数はヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に1本差となり、並んでいたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜き、ア・リーグ単独2位となった。村上の快音が

◆村上宗隆、今季第10号本塁打の動画 Munetaka Murakami STAYS HOT 🔥 pic.twitter.com/dmbRzIcoaD — MLB (@MLB) April 23, 2026