たばこの煙【ロンドン共同】英国で22日までに、2009年1月1日以降に生まれた人に対し、紙たばこや電子たばこの販売を禁じる法案が議会を通過した。チャールズ国王の裁可を経て成立する見通し。違反者への罰則も盛り込まれ、イングランドでは対象年齢の人にたばこを販売するなどした場合、2500ポンド（約54万円）以下の罰金が科される。米タイム誌によると、世代を限定してたばこの販売を禁止するのは、インド洋の島国モルディブ