ユーチューバーのヒカキンさんが手がけた人気カップラーメン「みそきん」シリーズ商品の1個に小さな虫が混入していたとXで取り上げられ、波紋が広がっている。ラーメンの麺に虫の組織片が多数練り込まれていたという。製造した日清食品側は、「当社工場内で当該異物が混入した可能性は低い」と取材に説明しながらも、「お客さまには大変ご不快な思いをさせてしまいました」と謝罪した。小麦粉などに食害を与える小さな甲虫とみられ