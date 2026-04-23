井森美幸さんが地元・群馬で始球式に登場■巨人 ー 中日（22日・前橋）タレントの井森美幸さんが22日、前橋で行われた巨人-中日戦の始球式に登場した。地元・群馬県出身の井森さんは、背番号「315」のユニホームを身にまとい、大歓声の中でマウンドへ。その若々しい姿とダイナミックな投球フォームに、ファンの間で「57歳ってマジかよ」「一生変わらんやんけ」と大きな話題となっている。綺麗なフォームから繰り出された一球は