御輿（みこし）に担がれ、どこか誇らしげで嬉しそうな表情を浮かべるシーズー犬の姿がXで話題を呼んでいます。「初めての日光江戸村は暑かったけど御輿に乗って楽しそう♪」というコメントと共に投稿された写真には、江戸の風情漂う町並みを背景に、ちょこんと御輿に乗ってカメラを見つめるワンちゃんの姿が。そのあまりの可愛らしさと大物感に、SNS上では「生類憐んでいこう」「お犬様……麗しや〜」といった声が相次ぎ、多く