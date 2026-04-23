緊急時に携帯大手の間で通信網開放携帯電話大手各社は、岩手県大槌町の山林火災の影響で発生したＮＴＴドコモの通信障害に対応するため、緊急時に携帯大手間で通信網を開放する「ＪＡＰＡＮローミング」の提供を開始した。ローミングの運用は、今月１日の制度開始以来で初めて。同町の一部地域では２２日午後５時頃から、火災の影響でドコモの携帯電話の音声通話やデータ通信に障害が発生している。携帯大手各社は、ドコモの利