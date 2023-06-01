ＴＯＢＥ所属の３４人が一堂に会した「ｔｏＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ３ｒｄＳｕｐｅｒＬｉｖｅ〜」が２０日から２２日まで、名古屋市のバンテリンドームナゴヤで行われた。平野紫耀（２９）、神宮寺勇太（２８）、岸優太（３０）によるＮｕｍｂｅｒ＿ｉをはじめ、三宅健（４６）、北山宏光（４０）、ＩＭＰ．、ＩＳＳＥＩ（２２）、ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮらが出演し、ファンは大熱狂。滝沢秀明社長（４４）は海外公演の