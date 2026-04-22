1995年、野茂英雄がMLBで “トルネード旋風” を巻き起こしたが、これに続いた日本人選手はみな投手だった。イチローや新庄剛志といった外野手が海を渡るまで、5年待たなければいけなかった。そのため、MLB関係者はNPBのマーケットを “投高打低” と捉えていた。しかし、時代も流れ、今季の序盤戦に限って言えば、“打高投低” ということになりそうだ。その悪しき例となっているのが、好調のロサンゼルス・ドジャースで1人