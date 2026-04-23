中国メディアの観察者網は20日、中国に帰国する留学生が年々増加している背景と今後の課題に関する記事を掲載した。記事は、中国教育部留学サービスセンター（CSCSE）がこのほど発表したデータで、2025年の海外留学者数は57万人余りである一方、帰国した留学生は53万5600人に上ったと紹介。「ますます多くの中国人留学生が帰国して発展を目指すという傾向を示している。そして、帰国者数の変化は、改革開放40年以上にわたる新中国