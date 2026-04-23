本記事は、FLUX コンテンツクリエイティブ部部長を務める澄川恭子氏による寄稿です。筆者は長年ファッション誌の編集長を務め、雑誌・ウェブ・SNS・イベント・キャンペーンを組み合わせた立体的なコンテンツ制作の先駆けとして活躍。2014年に出版社を離れ、ITスタートアップへ転身し、コンテンツをフックに「読ませる」と「買わせる」をつなぐ仕事を学んだ。その後起業し、現在は株式会社FLUXコンテンツクリエイティブ部部長として