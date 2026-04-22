【ローソン】では、専門店とコラボした注目の「新作スイーツ」を販売中。パッケージや見た目もオシャレで、手土産やちょっとした差し入れにも重宝するかもしれません。今回は、旬のフルーツを使い、見た目にもこだわったローソンの新作コラボスイーツをピックアップ。終売前にぜひチェックしてみてください。 甘酸っぱいいちごの香りを楽しめるフロマージュタルト まずご紹介