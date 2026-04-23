保護用の靴を履いてお散歩を楽しんでいたというシーズーさん。通りすがりに、工事現場の人たちが小声で…『ヒソヒソ話の内容』が可愛すぎると話題になっているのです。 思わず納得してしまうこと間違いなし…？微笑ましい光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：工事現場の前を通った犬→作業員が『ひつじのショーン…』とつぶやいて