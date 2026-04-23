自転車の交通安全は「自己判断」2026年度から道路交通法に自転車にも反則金制度が導入され、「自転車は原則車道」の交通ルールが厳格化されました。片側3車線〜4車線ある国道15号も例外ではなく、歩道を避けて、自転車を走る姿が目立つようになりました。【え…！】県警Xが大炎上した「理不尽な道路」（写真で見る）特に自転車の利用者にとってやっかいなのが、道路と鉄道を含めて大規模な再開発事業が進行中の東京都港区、国