ボーイズグループJO1は23日、京セラドーム大阪でライブを行い、全米デビューと、全5都市での北米ツアーが決まったと発表した。全米デビューはUSオリジナルEPリリースで、北米ツアーは10月2日のカナダ・トロントを皮切りに、4日にニューヨーク、6日にシカゴ、8日にサンフランシスコ、11日にロサンゼルスと、10月中に米国4都市も回る。また、今月に入って東京ドーム、京セラドーム大阪と精力的に行ってきた国内ライブ。7月19、20日に