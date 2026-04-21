「YouTubeで予習したし、自分にもできるはず」——そんな軽い気持ちで始めたデイトレードが、とんでもない地獄の始まりだった。専業主婦が相場の世界に飛び込んだ結果、わずか3ヶ月で1000万円という莫大な資金を溶かしてしまう。しかし、彼女の物語はそこで終わらなかった。現在、個別株で1日利益370万円を叩き出すまでに成長した専業主婦トレーダー・みやさんは、「当時は、デイトレ初心者が陥る典型的な罠にハマっ