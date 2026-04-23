◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2打席目まで連続で一ゴロに倒れ、凡退が続いた。初回の第1打席は相手先発・マーリーの低めスプリットに一ゴロに打ち取られた。3回の第2打席も先頭で相手右腕の初球、カットボールを狙ったが、一塁手・ディバースが右前に抜けそうな