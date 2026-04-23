「マクロス7Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」のリクエスト販売を記念して、『マクロス』シリーズの公式YouTubeチャンネル「マクロスch」にて、TVシリーズ『マクロス7』全52話（TV未放映話数3話を含む）を期間限定で無料公開されることが決定した。【画像】懐かしい！公開された『マクロス7』の場面カット初回の第1話〜第3話は4月29日21時30分よりプレミア公開。以降、毎週水曜日、金曜日20時から3話ずつプレミア公