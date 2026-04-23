富士通のフィジカルAI技術を搭載し、荷物が落ちないよう慎重に歩くロボット（左）と搭載していないロボット＝23日午後、川崎市富士通は23日、ロボットを自律的に動かす「フィジカルAI（人工知能）」分野に関する戦略を発表した。同分野で世界をけん引する米カーネギーメロン大とフィジカルAIに関する共同研究センターを同日設立した。AIでロボットを動かすための基本ソフト（OS）を共同開発し、2026年中に第1弾を公開する。富