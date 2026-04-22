トヨタ自動車は２２日、実証都市「ウーブン・シティ」（静岡県裾野市）内にある新開発拠点を報道陣に公開した。かつてプレス工場だった建物を再利用して今月から稼働を始め、異業種企業の交流促進や、革新的な発明を生み出すことを目指す。（大塚健太郎）ウーブン・シティは、トヨタ自動車東日本の旧東富士工場の跡地に造られた実証都市で、昨年９月に始動した。新開発拠点は「インベンター（発明家）ガレージ」と名付けられ、