ゲーム開発会社志望者の「合格率」を調べると、平均してわずか1.9％という非情な数字が浮かび上がってくる。大手になれば合格率1%未満という会社もざらだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）しかし、『NARUTO ナルティメット』シリーズなどで知られるゲーム制作会社・サイバーコネクトツーの松山洋社長は、「やるべきことさえやっていれば誰でも入れる。ハッキリ言って、業界がなめられているだけ」と語る。その言葉に込め