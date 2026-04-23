声優井口裕香（37）が22日までにインスタグラムを更新。3rd写真集を告知した。井口は「2026年7月11日井口裕香3rd写真集発売」と写真手発売を告知し、近影を投稿した。ランジェリー姿の井口は、水色のトップスをめくりあげ美バストを露出。刺激的な姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「ヤバイ」「かわいいかわいい」「むっちゃ腹筋綺麗になってる」「いつ見ても本当に美しい…」とコメントが寄せられている。井口は声優