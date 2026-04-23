俳優の新井浩文（47）が23日、自身のXを更新。クレジットカードの不正利用被害にあったことを告白した。新井は「4月1日にカードの不正利用にあった、嘘のような本当のお話し」と被害を明かした。フォロワーからは「エイプリルフールであってほしかった」などのコメントが寄せられていた。新井は2018年に派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われ、19年に逮捕。20年12月に懲役4年の実刑判決が確定